Водночас ЗСУ нещодавно домоглися обмежених успіхів у самому місті.

Російські війська, ймовірно, посилюють наступальні дії в районі Бахмута на тлі локальних контратак української армії. Але це, найімовірніше, вплине на можливість самих окупантів відбити контрнаступ України.

Як відзначає Інститут вивчення війни, про перекидання чотирьох російських батальйонів на Бахмутський напрямок повідомили напередодні низка рашистських "блогерів", а представник терористів "ДНР" Пушилін назвав це "стабілізацією флангів".

Ці заяви, йдеться у звіті ISW, узгоджуються із заявою заступниці міністра оборони Ганни Маляр про те, що РФ перекидає в той район свої підрозділи десантників. 16 травня окупанти домоглися незначних успіхів у самому Бахмуті.

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Росіяни зосередили на Бахмуті основні зусилля, в той час як Україна неодноразово підкреслювала, що націлена поки на обмежені операції, пояснюють експерти. "Перекидання російських військ з інших ділянок фронту в район Бахмута, ймовірно, є відповіддю на стурбованість Росії з приводу стабільності лінії фронту в цьому районі на тлі триваючої деградації ПВК "Вагнер" у ході наступу з метою захоплення Бахмута", - пишуть в Інституті.

Невеликі успіхи ЗСУ навколо Бахмута, можливо, спонукали Росію до подальшого зосередження на тактичних наступальних зусиллях у цьому районі. Водночас "захоплення" Бахмута Кремль має намір подати як "перемогу" перед можливими невдачами під час українського контрнаступу. Ці тактичні міркування і зміни пріоритетів Москвою можуть підірвати масштабніші зусилля Росії з підготовки до відбиття українського контрнаступу.

Водночас ЗСУ нещодавно домоглися обмежених успіхів у самому місті. Геолокаційні кадри від 16 травня показують, що ЗСУ досягли незначних успіхів на схід від Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута), хоча станом на 16 травня ISW не зафіксував жодних подальшого просування українських військ навколо Бахмута.

Ситуація в Бахмуті - головне

Протягом кількох днів Сили оборони України звільнили від російських окупантів на півночі та півдні передмістя Бахмута близько 20 квадратних кілометрів.

За словами Ганни Маляр, те, що оборона Бахмута триває стільки місяців та ще й на певних ділянках є просування - це надзусилля ЗСУ та високий рівень професіоналізму командування обороною.

Раніше американський інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що станом на 13 травня під час недавніх контратак захисники України під Бахмутом звільнили від ворога 16,85 квадратних кілометрів.

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