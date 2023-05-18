Ситуація в місті та на околицях все ще дуже складна.

Російські окупанти на тлі обмежених контратак ЗСУ на Бахмутському напрямку втрачають ініціативу на цій ділянці фронту, вказує Інститут вивчення війни.

Аналітики зауважили, що тепер успіхи українських сил підтверджують як у Міноборони України, так й у російському МО.

Зокрема, Інститут, посилаючись на дані МО Росії, пише про просування ЗСУ у районі Богданівки (за 5 км на північний захід від Бахмута) та Іванівського (за 6 км від заходу Бахмута).

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Водночас ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин розкритикував міністерство Шойгу, яке також стверджувало про "територіальні надбання" російської армії. Цю заяву він назвав "хибними уявленнями про відступ як про захоплення нових позицій".

Хоча українські контратаки мають обмежений характер, окупанти вже на цьому етапі почали втрачати ініціативу на полі бою, зазначили експерти.

Бої за Бахмут - головне

Сили оборони України просунулися ще до 500 метрів на різних напрямках Бахмутського напрямку в рамках оборонної операції, повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий 17 травня.

При цьому ЗСУ не втратили звільнені останніми днями у передмісті майже 20 квадратних км.

У відповідь Росія стягує на Бахмутський напрямок нові угруповання. За словами українського бійця з підрозділу ССО "Грім", ворог тримається за свої позиції до останнього, нерідко противник сам влаштовує криваві провокації.

Контратаки ЗСУ, ймовірно, зменшують для росіян шанси успішно відбити контрнаступ, що насувається, зазначив вранці 17 травня Інститут вивчення війни.

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