"Прильоти" підтвердила місцева влада.

Прикордонні Шебекіно, Муром і Нова Таволжанка в Бєлгородській області РФ знову під обстрілами, повідомляють місцеві Telegram-канали.

Численні відео з цих населених пунктів, розташованих в лічених кілометрів від українського кордону, показують, що в районі працювала сирена, сповіщаючи про повітряну тривогу. Місцева влада закликала жителів прямувати до підвалів, використовуючи їх як укриття.

Ймовірно, в регіоні були "прильоти" – в мережі діляться численними фото, на яких видно, як піднімаються стовпи диму.

Губернатор області В'ячеслав Гладков повідомив, що атаковані два "промислових підприємства" в Шебекіно, в селі Нова Таволжанка – пошкоджені лінії електропередачі.

Ситуація в Бєлгородській області - останні новини

Бєлгородська область, що межує з Україною, дедалі частіше зазнає ударів, зокрема, з використанням БПЛА. У РФ визнавали, що уражаються військові об'єкти. Україна не бере відповідальність за ці інциденти.

Під обстріл напередодні потрапив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков - під час поїздки в Шебекіно.

Після цього чиновник цинічно заявив, що припинити "прильоти" по регіону може тільки окупація української території.

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