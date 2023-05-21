Губернатор Бєлгородської області поскаржився на нібито обстріл одного з міст.

У ніч на неділю, 21 травня, в РФ біля українського кордону стався потужний вибух, виникла сильна пожежа.

Вибух в Росії стався в районі міста Шебекіно Бєлгородської області, повідомив Telegram-канал SHOT, посилаючись на відомості місцевих жителів, і показав фотографії з місця події.

"Місцеві жителі повідомили нам, що на околиці міста видно сильну пожежу і заграву. Інформація про подію уточнюється...", - йдеться у повідомленні.

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Пізніше губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у месенджері поскаржився на нібито обстріл Шебекіно, унаслідок якого виникла пожежа на полігоні з твердими побутовими відходами. "...загорівся полігон ТПВ. Постраждалих немає. Пожежні розрахунки на місці, гасять", - написав він.

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З території регіону російські загарбники регулярно обстрілюють українські населені пункти. У самому регіоні також вже не раз звучали вибухи і були потужні пожежі.

Нагадаємо, 20 квітня російський винищувач-бомбардувальник Су-34 "впустив" на Бєлгород боєприпас, який, імовірно, призначався для обстрілу української території. У Бєлгороді стався потужний вибух у центрі міста.

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