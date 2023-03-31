Після прильоту по військовій базі окупанти вирішили судити офіцера ППО.

У Росії вирішили судити офіцера за провал роботи ППО в Бєлгородській області, що призвело до загибелі російських солдатів. Це перша така справа в новітній історії РФ, пише "Комерсант".

Російського офіцера звинувачують у тому, що він порушив правила бойового чергування і "не запобіг нападу ЗСУ на територію РФ". За це йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Згідно з матеріалами справи, сам інцидент стався ще навесні минулого року. Тоді, як стверджується, в ході ракетного удару по території Бєлгородської області загинули 7 російських військовослужбовців, ще 43 людини отримали поранення і контузії. Крім того, було знищено 15 і пошкоджено 30 одиниць техніки загальною вартістю 89 млн руб.

Відео дня

Слідчі вважають, що обстріл став можливим через недостатнє прикриття повітряного простору в прикордонній зоні засобами ППО. При цьому стверджується, що у даного офіцера були "всі можливості для запобігання атаці ЗСУ". Підозрюваний свою провину не визнає.

Обстріли Бєлгородської області

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну невідомі партизани завдають ракетних, артилерійських та дронових ударів по військових об'єктах на території Бєлгородської області РФ. Атаки відбуваються із завидною регулярністю і сильно підривають можливості агресора слати нові війська на вчинення воєнних злочинів в Україні.

Також безпілотники невідомих повстанців періодично атакують стратегічну інфраструктуру на території Бєлгородщини. Нещодавно такої атаци зазнав газовий об'єкт.

Примітно, що спроби окупантів припиняти обстріли закінчуються додатковим збитком. Так, в ніч на 16 березня росіяни відзвітували, що їхня ППО нібито збила дві ракети над Бєлгородом. Незабаром з'ясувалося, що в результаті цього в місті були пошкоджені адміністративні та житлові будівлі.

Вас також можуть зацикавити новини: