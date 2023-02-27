У понеділок, 27 лютого, у російському Бєлгороді знайшли уламки трьох безпілотників.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі. "У Бєлгороді знайдені уламки відразу трьох безпілотних літальних апаратів. Постраждалих немає, але є руйнування: десь вибиті вікна, десь незначно пошкоджені автомобілі. Спецслужби вже займаються ситуацією", - написав Гладков.

Тим часом мер міста Валентин Демидов повідомляє, що в одному з районів БПЛА залетів у вікно квартири. "Зараз перебуваю на місці події на вулиці Попова. Тут БПЛА залетів у вікно квартири. Людей перевезли в безпечне місце", - повідомив він.

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Також уламки безпілотника знайшли на вулицях Садова та Шумилова. Серед людей постраждалих немає, пошкодження отримали три автомобілі.

Події в Бєлгороді

Як відомо, російські окупанти обстрілюють Харків і область з території Бєлгородської області.

Влітку росіяни писали, що у них в області впали ракети, які випустили по Україні. У жовтні російська ракета потрапила в житловий будинок в Бєлгороді.

Нещодавно стало відомо, що під час чергового обстрілу тільки одна з 11 російських ракет долетіла до території України.

Влада Бєлгородської області часто звинувачує Збройні Сили України в обстрілах і повідомляє про "хлопки".

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