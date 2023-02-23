Тільки одна долетіла до території України.

Російські окупанти 20 лютого випустили по Харківщині 11 зенітних керованих ракет, але з них лише одна долетіла до території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов. "Карма не полишає наздоганяти ворога. Так, 20 лютого противник, намагаючись завдати повторного ракетного удару по об'єктах енергетичної інфраструктури в районі міста Харків та області, здійснив запуск 11 зенітних керованих ракет з району Бєлгородської області, з яких лише одна влучила по території України. Решта ракет здійснила підрив у повітряному просторі Російської Федерації, залишки впали на територію Бєлгородської області", - сказав Громов.

"Імовірно, від несправності озброєння, якому так званих "аналогов нєт", або слабкої навченості солдат так званої другої армії світу, все частіше і частіше вибухи виникають на російській території, і, як на зло для росіян, саме на об'єктах критичної інфраструктури", - сказав Громов і додав, що внаслідок цих "прикрих випадків" поширюються панічні настрої серед населення Бєлгородської області, яке "вже розуміє, як це - жити без електрики та опалення".

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"Раніше находила інформація щодо подібних самообстрілів у Воронезькій і Курській областях", - сказав Громов.

Обстріл Харківської області 20 лютого

Нагадаємо, що начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник тієї ночі повідомляв про обстріл Куп'янська ракетами С-300. Згодом він розповів про невдалі для російських загарбників пуски ракет.

"Оновлення: усі ракети залишились "вдома" у ворога. Там краще, усе "по-домашнєму", - написав він.

Це вже не вперше ракети не долітають до України. У жовтні в Бєлгороді ракета, яку випустили по Харкову, влучила у житловий будинок.

31 грудня, під час масованого обстрілу території України, одна з російських ракет впала на території Волгоградської області.

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