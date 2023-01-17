Російська влада пише, що спрацювало ППО.

У ніч на вівторок, 17 січня, у російському Бєлгороді і області звучать вибухи.

Про це повідомляють місцеві жителі і Telegram-канали. Пишуть про велику кількість "ударів" в Яковлівському районі, Дубовому і самому Бєлгороді. Тим часом губернатор В'ячеслав Гладков повідомив про роботу російської протиповітряної оборони.

"Над Білгородом і Білгородським районом спрацювала наша система ППО. Оперативні служби уточнюють наслідки на землі. За попередніми даними відомо, що руйнувань і постраждалих немає. Якщо вони будуть, обов'язково вам повідомлю", - написав він.

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Вибухи в Бєлгороді

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення РФ російські війська запускають ракети по Харкову з Бєлгородської області. Місцевим жителям чути "вильоти".

Влітку в області загорівся склад з боєприпасами. Місцева влада заявила, що це пов'язано зі "спекотною погодою".

У жовтні в місті Шебекіно загорілася підстанція, в результаті чого частина жителів залишилася без електрики і води.

13 жовтня в Бєлгороді ракета, яку запускали бомбити Харків, вдарила по житловому будинку. До цього також повідомлялося, що не всі ракети долітають до України.

15 січня стало відомо, що командир взводу окупантів у Білгородській області підірвав гранату поруч з боєприпасами. В результаті цього виникла машстабна пожежа, є загиблі.

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