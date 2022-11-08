Люди повертаються, аби перевірити свої домівки напередодні зими та забрати теплі речі.

У Донецькій області спостерігається певна тенденція до повернення людей до своїх домівок. При цьому вони не затримуються надовго, а знову виїжджають до більш безпечних регіонів.

Як повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі телемарафону, частина мешканців області повертається, аби перевірити свої домівки напередодні зими та забрати теплі речі.

"З урахуванням того, що більшість населення станом на початок осені – це близько трьох чвертей – виїхали та були евакуйовані у заздалегідь визначені місця, зараз є певні тенденції до повернення людей. Так, частина цих жителів повертаються для того, щоб напередодні зими перевірити свої домівки, взяти теплі речі, і знову виїжджають тими маршрутами евакуації, курсуючим потягом, за межі області. Тому, таким чином, ми спостерігаємо тенденцію до певного збільшення населення по території області, особливо у населених пунктах, які відносно віддалені від лінії фронту", – зазначив він.

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Крім цього, голова Донецької ОВА розповів, якою зараз є ситуація з газопостачанням та електропостачанням в області.

"Було під’єднано і подано газопостачання до 15 територіальних громад, у 10 – буде частково. Це критична інфраструктура і об’єкти соціальної сфери. В 11 громадах зараз неможливо подати газопостачання у зв’язку з активними бойовими діями і перебитим газогоном. Станом на сьогодні з 97 котелень комунального обласного підприємства вже функціонують 89. По електроенергії найбільш критична ситуація, зрозуміло, вздовж лінії фронту – це Бахмут, Соледар, Авдіївка, Торецьк, Великоновосілківський район, Мар'їнка, Красногорівка. Там газ відсутній з 2014 року. Незважаючи на це все, вжиті всі заходи для того, щоб громади мали можливість закупити дрова, альтернативні види опалення, брикети та вугілля у тих громадах, де котельні працюють на вугіллі", – пояснив Кириленко.

Він також додав, що на Донеччині продовжується евакуація жителів, адже навіть у відносно віддалених від лінії фронту населених пунктах зберігається небезпека через постійні ворожі ракетні обстріли.

Ситуація на Донеччині: що відомо

Росіяни продовжують завдавати ударів по населених пунктах Донецької області. Вдень 8 листопада, окупанти обстріляли Краматорськ, внаслідок чого було поранено восьмирічну дитину.

7 листопада Росія атакувала Лиман. В результаті обстрілу було зруйновано вісім поверхів житлового дому. Удар прийшовся на кутову частину будівлі.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що лінія фронту фактично повністю і цілодобово під обстрілами. Він наголосив, що Бахмутський напрямок залишається одним із найнапруженіших на фронті, а місто Бахмут дуже сильно пошкоджено.

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