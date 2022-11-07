Внаслідок обстрілу виникла пожежа.

Вранці 7 листопада 2022 року російські окупаційні війська обстріляли Лиман. Під удар потрапила багатоповерхівка.

Як повідомляє Головне управління ДСНС у Донецькій області, росіяни поцілили в девʼятиповерховий житловий будинок. Зазначається, що удар прийшовся на кутову частину будівлі.

Внаслідок удару було повністю зруйновано з першого по восьмий поверхи будинку. У цій частині будівлі також виникла пожежа.

Відео дня

Зазначається, що з першого поверху будинку рятувальники евакуювали жінку.

Звільнення Лимана: що відомо

Українські військові звільнили Лиман Донецької області від окупантів 2 жовтня 2022 року. Вже 4 жовтня там офіційно підняли державний прапор України.

Після деокупації Лимана там почали знаходити місця масових поховань. Так, 7 жовтня стало відомо, що в місті виявлено близько 200 одиночних та одну братську могилу із тілами загиблих під час російської окупації.

29 жовтня очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що до деокупованих Святогірська та Лимана підвели електрику.

Вас також можуть зацікавити новини: