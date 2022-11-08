Снаряди прилетіли в район однієї з місцевих шкіл.

Російські окупанти завдали удару по Краматорську Донецької області. Внаслідок обстрілу було поранено дитину.

Як повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко, обстріл стався 8 листопада після обіду. Постраждав восьмирічний хлопчик.

"Росіяни завдали чергового удару по Краматорську – поранена дитина. Жертвою обстрілу став восьмирічний хлопчик. Снаряди прилетіли в районі однієї з місцевих шкіл – постраждала і будівля школи, і прилеглі житлові будинки", – розповів Кириленко.

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Очільник Донецької ОВА нагадав, що це далеко не перший удар російських окупантів по місту. Він також наголосив, що росіяни продовжать бити по Краматорську, і закликав людей евакуюватися.

"Краматорськ далеко не вперше потрапляє під ворожий вогонь – і можна бути впевненим, що далеко не востаннє. Росіяни будуть бити по місту, поки ми їх не виженемо геть з нашої землі. Цивільні повинні покинути область – особливо це стосується сімей із дітьми. Відповідальність за життя дітей лежить передусім на їхніх батьках", – зазначив Кириленко.

Обстріли Донеччини: що відомо

Російські окупанти продовжують обстрілювати прифронтові населені пункти по всій Україні. Винятком не стала і Донеччина.

Так, вранці 7 листопада 2022 року російські окупаційні війська обстріляли Лиман. Під удар потрапила багатоповерхівка. Внаслідок обстрілу було повністю зруйновано з першого по восьмий поверхи будинку.

Крім того, під постійними обстрілами з боку росіян перебувала і Марʼїнка. Як повідомили в Нацполіції, з міста евакуювали всіх мешканців. У Марʼїнці не залишилося жодної вцілілої будівлі.

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