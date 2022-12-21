У вівторок, 20 грудня 2022 року, російські загарбники завдали удару по центру Курахового Донецької області. Ворог бив по місту з артилерії.
Як повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram, внаслідок удару одну людину поранено.
"Щонайменше одна людина поранена, пошкоджені дві п'ятиповерхівки та приватні авто – такі наслідки обстрілу російською артилерією Курахового", – написав Кириленко.
Росіяни вдарили по центру міста близько 21-ї години.
"Напевно знаючи, куди цілять, і розуміючи, що завдадуть шкоди лише цивільним", – зазначив голова ОВА.
При цьому, це не перший обстріл Курахового за сьогодні.
"Кількома годинами раніше російські окупанти великокаліберною артилерією цілили по інфраструктурним об'єктам, намагаючись позбавити людей газу, світла й тепла", – підкреслив Кириленко.
Ситуація на Донеччині
Російські окупанти постійно завдають ударів по населених пунктах Донецької області. 15 грудня в Донецькій ОВА повідомили, що ворог вночі та вранці обстрілював Донеччину вздовж усієї лінії фронту. Внаслідок атаки є загиблі та поранені мирні жителі.
8 грудня внаслідок артобстрілу окупантами Торецька Донецької області одна людина загинула, і ще двох було поранено. Снаряди влучили у приватний сектор — зруйновано та пошкоджено щонайменше 12 будинків.
Крім того, в Інституті вивчення війни вважають, що російська армія може почати наступ на заході Донецької області з метою захопити всю її територію. Експерти прогнозують, що російські війська можуть сподіватися розпочати наступ на заході області, щоб розвинути незначні успіхи, досягнуті у листопаді в районі Вугледара і Павлівки.
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