Снаряди влучили у приватний сектор - зруйновано та пошкоджено щонайменше 12 будинків.

Внаслідок артобстрілу окупантами Торецька Донецької області одна людина загинула, і ще двох поранено.

Як повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в Telegram, снаряди влучили у приватний сектор — зруйновано та пошкоджено щонайменше 12 будинків.

"Росіяни вкотре цинічно обстрілюють цивільних - продовжують свою тактику терору", - зазначає Кириленко.

Відео дня

Він закликав людей евакуюватися, бо ті, хто залишається на Донеччині, наражає себе на смертельну небезпеку.

Обстріли росіянами Донецької області

Донецька область є одним з найгарячіших районів ведення бойових дій. Російські окупанти щодня обстрілюють населені пункти області.

7 грудня російські окупанти вдарили по центральній площі Ямполя Донецької області, де люди отримували гуманітарку. Внаслідок обстрілу поранено щонайменше троє людей, пошкоджена адміністративна будівля та щонайменше сім житлових будинків.

7 грудня російські окупанти з РСЗВ обстріляли місто Курахове на Донеччині. Одразу після обстрілу повідомлялось, що загинули 8 цивільних громадян, 5 дістали поранення. Пізніше кількість загиблих мирних жителів міста Курахове Донецької області збільшилася до 10.