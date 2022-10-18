Після судово-медичної експертизи дітей перепоховають.

У звільненому Лимані на Донеччині правоохоронці ексгумували тіла п’яти дітей, що загинули від осколкових поранень під час російських обстрілів.

Про це повідомили в прес-службі МВС.

"Поліцейські дістали зі стихійних могил дівчаток, 2021, 2019 та 2008 років народження, та хлопчиків, народжених в 2011 та 2012 роках. Двоє найменших дівчат є сестричками. Після судово-медичної експертизи дітей перепоховають", – йдеться в повідомленні.

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Зазначено, що чотирьох дітей слідчі виявили у масовому захороненні на кладовищі. Ще одного хлопчика мама поховала у власному дворі.

"Попередньо встановлено, що всі загинули від осколкових поранень внаслідок російських обстрілів", – зазначили в міністерстві.

Масові вбивства мирного населення на Донеччині

З початку повномасштабного вторгення Росії в Україну на території Донецької області точаться запеклі бої. За словами голови Донецької ОВА, до початку осіннього контрнаступу ЗСУ, Україна контролювала 45% території області. Вже станом на 26 вересня – 50% території.

За інформацією місцевої влади, у деокупованих громадах Лимана та Святогірська, що на Донеччині, вціліла тільки п'ята частина об'єктів цивільної та критичної інфраструктури.

Станом на 17 жовтня на звільнених територіях Донеччини виявлено вже 43 місця масових поховань.

Як сповіщають правоохоронці, станом на ранок 18 жовтня загалом у Краматорському районі ексгумовано 35 військовослужбовців ЗСУ та 131 цивільного мешканця.

Серед цивільних - 67 чоловіків, 56 жінок, 5 дітей, стать 6 осіб не встановлено. Наразі тривають заходи щодо ідентифікації померлих і встановлення причин їхньої смерті.

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