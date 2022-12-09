Знеструмивши місто, загарбники забезпечували енергопостачання своїх окупаційних органів, військових баз та складів зі зброєю та боєприпасами.

Служба безпеки України затримала "енергетика" російських окупантів, який знеструмив частину Донецької області і направив електрику до баз ворога.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі СБУ. Зазначається, що Служба викрила ще одного колаборанта в результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Донецької області. Поплічником ворога виявився колишній працівник місцевих електромереж, який після тимчасової окупації частини регіону підтримав загарбників.

"За це його призначили керівником "РЕС Краснолиманського району", яке підпорядковувалось так званому "міністерству вугілля та енергетики" терористичної організації "ДНР". Перебуваючи на "посаді", зловмисник "від'єднав" районний центр від електроживлення і перенаправив його на потреби окупаційних угруповань РФ", - розповіли у СБУ.

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Щоб набрати "штат" і провести технічні заходи, він налагодив співпрацю з представниками "регіональної енергопостачальної компанії" тимчасово окупованої Горлівки.

"Знеструмивши місто, рашисти забезпечували енергопостачання своїх окупаційних органів, військових баз та складів зі зброєю і боєприпасами", - йдеться у повідомленні.

Після звільнення Лиману зловмисник намагався втекти з міста, однак співробітники СБУ своєчасно викрили і затримали його.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Що відбувається у Донецькій області

У британській розвідці вважають, що російські загарбницькі війська навряд чи здатні захопити всю територію області.

За словами фіцера батальйону "Свобода" НГУ Андрія Іллєнка, Росія кинула на Бахмутський напрямок всі свої боєздатні частини.

Радник Офісу президента України Олексій Арестович повідомляв, що ситуація на всій лінії фронту перебуває у фазі оперативно-тактичного тиску російських військ.

7 грудня окупанти обстріляли з РСЗВ Курахове. Відомо, що внаслідок атаки загинули 10 мирних людей.

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