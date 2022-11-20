Через обстріли з боку супротивників дві особи перебували у важкому стані.

У Харківській області вчора внаслідок обстрілів госпіталізовані 2 особи, які отримали вибухові травми та осколкові поранення.

Протягом доби під артилерійським вогнем російських окупантів опинялися Куп‘янський, Чугуївський та Ізюмський райони, про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він зазначив, що у Куп’янську внаслідок обстрілу елеватору виникла пожежа. Крім того, зазнали пошкоджень приватні домоволодіння та господарчі споруди.

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"За добу внаслідок обстрілів Куп’янського району госпіталізовані 2 людей: 54-річна жінка та 60-річний чоловік. Обоє отримали вибухові травми та осколкові поранення, пацієнти у важкому стані", - повідомив Синєгубов.

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Збройні сили України з кінця літа почали активно витісняти окупантів з низки областей. Спершу було деокуповано майже всю Харківську область, там ворог залишив дуже багато техніки.

Супротивники вже не раз обстрілювали населені пункти регіону. Зокрема, 17 листопада ворог завдав ракетні удари по об’єкту критичної інфраструктури, постраждали три особи.

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