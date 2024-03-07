Попередньо, окупанти били з реактивних систем залпового вогню.

У четвер, 7 березня 2024 року, російські окупаційні війська вчергове атакували Харківську область. Під ворожим вогнем опинився Купʼянськ.

Про це повідомив очільних Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За попередніми даними, ворог атакував Купʼянськ з реактивних систем залпового вогню.

"Загинули двоє цивільних людей – чоловік та жінка, дані встановлюються. Пошкоджені житлові будинки, є загорання автомобіля", – додав Синєгубов, наголосивши, що триває розбір завалів.

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Нагадаємо, що на Харківщині оголосили примусову евакуацію дітей з двох громад. Також ухвалено рішення про проведення обовʼязкової евакуації жителів 57 населених пунктів Куп’янського району.

Удари РФ по Україні: останні новини

Вдень 7 березня окупанти обстріляли прикордоння Чернігівщини. Внаслідок атаки загинув цивільний чоловік 1972 року народження – його тіло біля воронки знайшли сусіди.

Крім того, РФ завдала удару по Сумах. У місті пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Згодом в ОВА уточнили, що постраждали приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу.

Вранці росіяни атакували Одещину з літаків тактичної авіації з Чорного моря. Противник спрямував на регіон ракету Х-31П, повідомили в Силах оборони півдня.

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