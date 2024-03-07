Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.

Внаслідок авіаційно-ракетного удару по Сумах пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

"Сьогодні, 7 березня, ворог завдав авіаційно-ракетного удару по місту Суми. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються.

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Повітряна тривога на Сумщині була оголошена о 14:36.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про те, що оголошена в східних областях тривога пов’язана з активністю російської тактичної авіації.

Ворожа атака з літаків тактичної авіації на Одещину – деталі

Сьогодні зранку військові РФ атакували Одещину з літаків тактичної авіації з Чорного моря, спрямувавши на регіон ракету Х-31П.

Ракета втратила бойову спроможність на підльоті до узбережжя. Руйнувань та постраждалих не зафіксовано.

Військові зазначають, що росіяни продовжують тактику точкових ракетних ударів, випробовуючи й розвідуючи системи протиповітряної оборони.

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