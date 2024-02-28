Загинули двоє чоловіків, поранено ще п'ятьох людей.

Російські загарбники вдарили керованими авіаційними бомбами по місту Куп'янськ на Харківщині, внаслідок чого загинули двоє чоловіків, є поранені. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

"Окупанти вдарили керованими авіаційними бомбами по місту Купʼянськ. Зафіксовано влучання в центральній частині міста", - зазначив голова ОВА.

За його інформацією, внаслідок ворожого обстрілу загинули 58-річний та 39-річний чоловіки, одна жінка поранена. Під завалами ще можуть бути люди.

Відео дня

У Нацполіції уточнили, що внаслідок удару пошкоджено приміщення кафе. Поранення отримала 31-річна жінка, її 39-річний брат загинув.

Також зафіксовано влучання у церкву. Під завалами опинився 58-річний пастир. Він отримав несумісні з життям травми.

Оновлено о 15:39. Пізніше Синєгубов поінформував, що загалом внаслідок авіаудару поранено п'ятьох людей, кількість загиблих не змінилась.

"Поранені три жінки та двоє чоловіків. Їм надається медична допомога", - додав посадовець.

Жорстокі бої біля Куп’янська

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявляв, що росіяни намагаються захопити селище Куп'янськ-Вузловий, оскільки там наявні залізничні маршрути, колії і розв'язки, які потрібні їм для відправлення військ на територію Донецької області.

За інформацією командира взводу 1-го Десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої ДШ Поліської бригади ДШВ ЗСУ Станіслава Краснова, росіяни вже тривалий час йдуть нон-стоп на жорсткі бойові дії біля Куп’янська, кладуть величезну кількість своєї піхоти в лобових штурмах.

Вас також можуть зацікавити новини: