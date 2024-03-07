Ракета, випущена з літака, втратила бойову спроможність на підльоті до узбережжя.

Російські військові сьогодні зранку атакували Одещину з літаків тактичної авіації з Чорного моря.

Як повідомили у Силах оборони півдня України, ворог спрямував на регіон ракету Х-31П.

"Ракета втратила бойову спроможність на підльоті до узбережжя. Руйнувань та постраждалих не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що росіяни продовжують тактику точкових ракетних ударів, випробовуючи й розвідуючи системи протиповітряної оборони.

Останні дані про втрати ворога на півдні

За інформацією Сил оборони півдня, минулої бойової доби отримано підтвердження про те, що на лівому березі поменшало на 74 окупанти, танк, 6 гармат, міномет, комплекс радіоелектронної боротьби, станцію управління БпЛА, розвідувальний БпЛА "ZALA", 16 одиниць автобронетехніки та човен.

"Знищено чотири спостережні пости та фортифікаційну споруду противника", - сказано у повідомленні.

Добою раніше російська армія втратила на Херсонщині 67 солдатів, 14 гармат, в тому числі "Мста-Б", дві станції радіоелектронної боротьби, серед яких – "Поле-21". Також знищено танк, міномет, два човни та 18 одиниць автобронетехніки.

Тобто, за даними військових, за дві останні бойові доби окупанти втратили на лівобережжі понад 140 військових, два десятки гармат, 34 автомобілі, два міномети та два танки.

Водночас окупанти не припиняють терор мирного населення прифронтових регіонів. Лише за останню бойову добу загарбники застосували 43 FPV-дрони, чотири ударних БпЛА типу "Ланцет" та скинули з БпЛА інших модифікацій 24 осколкових боєприпаси. Внаслідок ударів ворожих дронів поранено дві цивільні особи та пошкоджено два приватних житлових будинки.

Артилерією ворог шість разів вдарив по Херсону, чотири – по Антонівці, двічі – по Бериславу, Садовому та Львовому. Також були обстріляні Станіслав, Золота Балка, Велетенське, Дудчани, Новоберислав, Веселе та Михайлівка на Херсонщині, акваторія Очаківської та територія Куцурубської громад на Миколаївщині. Під час артилерійських обстрілів Херсонщини поранено цивільну особу – місцева жителька отримала травми ноги. Ще один чоловік звернувся за медичною допомогою внаслідок поранення, отриманого під час минулих обстрілів.

Вогнем російської артилерії пошкоджено адміністративну будівлю, навчальний заклад, припортову інфраструктуру, об’єкт критичної інфраструктури, складське приміщення, майже півтора десятка приватних житлових будинків, лінію електропередачі, цивільну автівку та газогін.

Ракетний удар по Одесі під час візиту Зеленського та прем’єра Греції

6 березня під час зустрічі в Одесі президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса російські військові завдали удару по місту, ймовірно, балістичною ракетою. Зокрема, атаковано територію припортової інфраструктури. Загинули п’ятеро людей, є поранені.

Зеленський розповів, що разом з іноземними гостями став свідком цього удару.

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