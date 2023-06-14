Україна прагне не тільки допомогти людям, які залишаються у регіоні, а й провести ексгумацію тіл загиблих.

Україна не може офіційно підтвердити зникнення чи загибель мешканців окупованої частини Херсонської області, яка постраждала внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС, але отримує численні повідомленні про це.

Як речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков повідомив в коментарі "Радіо Свобода", мешканці окупованих територій розповідають про виявлені тіла загиблих.

"Дуже багато на лівобережжі є повідомлень про те, що люди безвісти зникли. Ми не можемо офіційно підтвердити факти загибелі. Але дуже багато повідомлень про те, що люди бачать в деяких домівках саме через вікна людей, які там є… Які загинули", – сказав він.

Толоконніков наголосив, що Херсонщина очікує на участь міжнародної спільноти і прагне не тільки допомогти людям, які залишаються у постраждалому регіоні, а й провести ексгумацію тіл загиблих.

Тим часом на правобережжі Херсонської області через знищення росіянами Каховської ГЕС загинули десять людей, 20 травмовані, 42 людини вважаються безвісти зниклими.

Евакуація з лівого берега Херсонщини - що треба знати

Після підриву дамби Київської ГЕС вночі 6 червня десятки населених пунктів на півдні України були підтоплені. Станом на 14 червня підтопленими залишаються 28 населених пунктів (3 096 будинків) на правому березі Дніпра та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території.

Українська влада евакуювала 2,8 тисяч осіб, врятувала понад 700. Серед врятованих – мешканці захопленого лівобережжя.

Російська влада не тільки не опікувалася порятунком мешканців Херсонської області, і й робила все, аби завдати ще більшої шкоди. Ворог обстрілював правий берег, поки там тривала евакуація.

Також окупанти розстрілювали людей, які намагалися врятуватися з лівого берега. Зокрема, 11 червня армія РФ атакувала евакуаційний човен з цивільними, постраждали 23 особи, троє людей загинуло.

Україна зверталася до міжнародних організацій з проханням допомогти врятувати мешканців окупованих території. ООН стверджує, що запросила у РФ доступ на захоплені землі ще 7 червня, але за тиждень так і не отримала безпекових гарантій від країни-териториста.

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