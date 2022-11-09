Генеральному штабу ЗСУ та Херсонській обласній державній адміністрації дані відповідні доручення.

Президент Володимир Зеленський утворив чотири військові адміністрації населених пунктів у Херсонській області.

Відповідний указ №760/2022 від 9 листопада опубліковано на сайті глави держави.

Глава держави постановив утворити:

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Долматівську сільську військову адміністрацію Скадовського району Херсонської області;

Голопристанську міську військову адміністрацію Скадовського району Херсонської області;

Каховську міську військову адміністрацію Каховського району Херсонської області;

Хрестівську сільську військову адміністрацію Каховського району Херсонської області.

Генеральному штабу Збройних сил України, Херсонській обласній державній адміністрації доручено опікуватися утворенням цих військових адміністрацій.

Зауважимо, Долматівка, Гола Пристань, Каховка та Хрестівка знаходяться на окупованій російськими загарбниками частині Херсонської області – на лівому березі Дніпра, куди окупанти нібито відходять.

Ситуація на Херсонщині – що варто знати

Аналітики припускали, що росіяни відступатимуть з Херсонської області і для прикриття свого відходу можуть завдати удару по Каховській ГЕС.

Впродовж останніх тижнів стало відомо, що окупаційну адміністрації перенесли з Херсону в Скадовськ. В обласному центрі почали зникати російські блокпости і прапори. Президент України Володимир Зеленський зазначав, що Росія, ймовірно, хоче заплутати ЗСУ, імітуючи відступ.

В Силах оборони півдня також попереджали, що росіяни намагатимуться втримати Херсонщину та можуть імітувати відступ.

9 листопада новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що його армія нібито покидає правий берег Херсонської області.

Одночасно стало відомо, що армія РФ підірвала 5 мостів у Херсонській області. Херсонський депутат Сергій Хлань також повідомив, що "у росіян обвалився фронт" і вони почали масовий відхід.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, коментуючи перспективу та терміни звільнення Херсону від окупантів, зазначив, що ця інформація є засекреченою. Також дедалі частіше з боку представників влади лунають заклики зберігати інформаційну тишу стосовно подій на півдні України.

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