У Херсонській області вороги намагаються створити першу лінію оборони, зазначила начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня нашої держави.

Російські загарбники готуються тримати тимчасово окупований Херсон - створюють нові оборонні рубежі.

Супротивники у Херсонській області намагаються створити першу лінію оборони, а також займаються підготовкою оборонних рубежів на лівому березі Дніпра, розповіла керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, ймовірно, ворог отримав наказ триматися до останнього. Гуменюк пожартувала з цього приводу - сказала, що захисники України не знають, де знайти цього останнього посіпаку супротивника.

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"Попри те, що ми продовжуємо вогневий контроль та ураження позицій, їх багато. Вони вибудовують нові рубежі оборони, зокрема, готуються тримати Херсон. Така невдача буде критичним, переломним моментом для імперії…", - зазначила Гуменюк.

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У рамках контрнаступальних дій Збройні сили України в Херсонській області станом на 21 жовтня вже звільнили від ворогів 88 населених пунктів.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) попереджали, що загарбники здатні завдати удар по Каховській гідроелектростанції, звинуватити в цьому наших воїнів, а після цього використати повінь, що виникла, для прикриття відступу з території Херсонської області.

Наталія Гуменюк повідомляла, що в Херсоні супротивники активно готувалися до вуличних боїв.

Пізніше міністр оборони Олексій Резніков говорив, що ворогам небезпечно для життя залишатися у місті й вести бої на вулицях з нашими воїнами, оскільки шляхів відступу не буде - у Херсоні всі мости через Дніпро під контролем українських захисників.

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