Він зазначив, що ЗСУ щоденно наносять удари по складах, логістиці і передових позиціях російських окупантів.

Інформація про те, коли буде звільнено місто Херсон з-під російської окупації, є засекреченою. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання, коли ЗСУ звільнять Херсон.

"Оцінку діям військовим я давати не можу. Знаю на 100%, що вони працюють професійно і на три голови вище, ніж російські окупанти", - заявив Кім.

При цьому він сказав, що у Херсоні з 320 тисяч залишилось приблизно 70 тисяч цивільних осіб.

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"У мене є така інформація, що росіяни перевдягаються у цивільне і розміщуються в приватних, тимчасово покинутих будівлях для того, щоб під виглядом місцевих стріляти по Збройних силах, аби створити картинку, що місто Херсон "чинить спротив". Це зовсім не так. Це готується фільм "Херсон - місто герой" для російської аудиторії. Але ми точно знаємо, що відбувається і беремо це до уваги", - наголосив Кім.

"Стосовно того, коли це буде - це питання засекречене", - сказав він.

Окрім того, за його словами, українські війська щоденно і щоночі відпрацьовують удари по складах, логістиці і передових лініях російських загарбників на окупованій Херсонщині.

"Там у них зовсім не тиша", - додав голова ОВА.

Деокупація Херсонщини: що відомо

Армія України наприкінці серпня пішла у контрнаступ на низці напрямків. За відомостями Офіса президента, станом на початок жовтня на півдні нашої держави від загарбників звільнили 2 400 квадратних кілометрів.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що окупанти можуть відступити з Херсонської області, але для прикриття свого відступу здатні атакувати Каховську гідроелектростанцію й спровокувати повінь.

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк сказала, що для того, щоб втримати Херсон, окупанти створюють нові рубежі оборони.

Також не вірити ворогові раніше закликав український президент Володимир Зеленський. На його думку, Росія просто хоче заплутати ЗСУ і приховати реальні наміри щодо півдня. У самому обласному центрі залишаються регулярні частини окупантів. Російські військові заселяються в житлові будинки депортованих українців під виглядом цивільних осіб для здійснення можливих провокацій.

Полковник ЗСУ в запасі, військовий льотчик-інструктор Роман Світан вважає, що найоптимальніший варіант звільнення Херсона - вихід на місто Берислав і на Каховську гідроелектростанцію, а потім вже рухатися у бік цього обласного центру.

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