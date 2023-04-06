Ввечері три удари ворожої авіації зафіксовано по Бериславу, два – по Новобериславу та один – по Козацькому.

Російські окупанти вдарили по Херсонщині керованими авіабомбами, внаслідок атаки поранені семеро людей. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Росіяни атакують Херсонщину керованими авіабомбами. Ввечері три удари ворожої авіації зафіксовано по Бериславу, два – по Новобериславу та один – по Козацькому", - зазначив він.

За словами Прокудіна, нині відомо про сім жителів Херсонщини, поранених внаслідок ворожої атаки.

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"Шість осіб постраждали через удари по Зміївці, одна людина дістала поранення в селищі Козацькому", - додав голова ОВА.

На даний час детальна інформація про потерпілих та обсяги руйнувань уточнюється.

Раніше ввечері, 6 квітня, російські загарбники завдали удару по селу Зміївка Бериславської громади. Вони скинули вибухівку за допомогою безпілотника. Поранення дістали четверо мирних жителів. Їх госпіталізували до найближчого медзакладу, а згодом доправлять до Херсона.

Війна в Україні - ситуація на Херсонщині

РФ обстрілює Херсон та прилеглі населені пункти ледь не щодня, прицільно б'ючи по цивільних. Наприклад, 1 квітня окупанти вдарили з артилерії по Херсону, внаслідок чого одна людина загинула. Крім цього росіяни обстріляли село Козацьке, де також влучили в приватний будинок. Внаслідок цього четверо людей були поранені.

Тим не менше 5 квітня артилеристи Військово-морських сил Збройних сил України знищили польову гармату російських окупантів "Гіацинт-Б", яка обстрілювала мирні села.

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