Люди бояться ходити поряд і тим більше підходити.

У тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області загарбники закопують на перехрестях бочки з невідомим вмістом.

"В тимчасово окупованій Новій Каховці на перехрестях росіяни позакопували бочки з невідомим змістом. Люди бояться ходити поряд і тим більше підходити. Що це може бути — поки невідомо", - повідомив у Facebook депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

Ситуація у Херсонській області

Як повідомляв УНІАН, на Херсонщині під час обстрілу російськими загарбниками міста Берислав загинув чоловік. Уламки ворожих боєприпасів завдали 36-річному чоловікові травм під час щільного обстрілу вночі. Тіло загиблого знайшли на вулиці. Медики вже нічим не могли зарадити, лише констатувати смерть.

Відео дня

Президент Володимир Зеленський, який 23 березня відвідав Херсонську область, заявив, що на звільненій частині області понад 50 сіл майже повністю зруйновані російськими військами.

Росіяни поспішно вивозять майно українців на крадених авто з Херсонщини. Зокрема, в населеному пункті Красне Каховського району російські найманці активно відбирають приватні автомобілі з причепами та вантажівки.

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