Одна людина загинула, ще одну поранено.

Російські окупанти атакували селище Янтарне, що поблизу Херсона, одна людина загинула, ще одну поранено.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що на Херсонщині рашисти продовжують воювати з мирними людьми. Так, внаслідок влучення ворожого снаряду в житловий будинок в селищі Янтарному, від отриманих поранень на місці загинув 27-річний чоловік.

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"Також постраждала 47-річна жінка, її з уламковими пораненням доставили до лікарні, де медики надають їй необхідну допомогу", - додав голова Херсонської ОВА.

Обстріли Херсонщини

Як повідомляв УНІАН, за даними Херсонської обласної ради, за добу, 11 січня, російські окупанти 90 разів обстріляли населені пункти області, чим встановили "рекорд".

У новорічну ніч російські загарбники залишили Херсон і прилеглі населені пункти без світла, а вже 2 січня обстріляли з танка центр Берислава.

Нагадаємо, що хлопчик з Херсонської області двічі за добу потрапив під обстріли, вдруге - перебуваючи в реанімації.

24 грудня росіяни завдали масованої атаки по центру міста. Внаслідок цього загинули 10 людей, а ще 68 отримали поранення.

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