Без електропостачання — центр Херсона, мікрорайон ХБК, Білозерка, Комишани та інші села.

У новорічну ніч російські окупанти обстріляли Херсонщину. Загарбники залишили Херсон та населені пункти, що розташовані поруч із містом, без світла.

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич сьогодні після опівночі у своєму Telegram, окупанти вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури.

"Рашисти поцілили в об’єкт критичної інфраструктури. Без електропостачання — центр міста, мікрорайон ХБК, Білозерка, Комишани та інші села", – зазначив він.

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За словами Янушевича, найближчим часом енергетики приступлять до ремонтних робіт, аби щонайшвидше повернути херсонцям світло.

Атаки РФ по Україні в новорічну ніч

Ввечері 31 грудня, за лічені години до Нового року, Росія атакувала південь України дронами-камікадзе. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про заліт двох груп ворожих БПЛА.

В ніч проти 1 січня 2023 року по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба зазначив, що на Київщині працює протиповітряна оборона. Також було чути звуки вибухів у Києві.

Пізніше стало відомо, що в столиці працює ППО. Віталій Кличко повідомив про вибухи в Голосіївському та Шевченківському районах столиці. В одному з районів Києва уламками знищеної ракети було пошкоджене авто

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