У звільнених населених пунктах Херсонської області зберігається високий рівень мінної небезпеки.
Зазначається посилення противником ведення повітряної розвідки, що може свідчити про планування ним вогневого ураження як військових, так і цивільних об'єктів, про це Генштаб Збройних сил України повідомляє на своїй сторінці в Facebook.
"...Підрозділи Сил оборони продовжують здійснювати стабілізаційні заходи", - йдеться у повідомленні.
12 листопада голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич поділився, що противники обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град" захоплену ними Горностаївку, щоб схилити людей до так званої "евакуації". Унаслідок обстрілу загинули дві жінки.
Ситуація в Херсонській області під час війни з Росією - найважливіші новини
9 листопада стало відомо, що ворог вирішив вивести свої війська з правого берега Дніпра в Херсонській області на лівий.
З 1 жовтня станом на 10 листопада від супротивників у регіоні звільнили понад 1 тисячу квадратних кілометрів. Вже 11 листопада стало відомо, що українські спецназівці зайшли в Херсон.
Перед відступом у Херсонській області вороги замінували багато об'єктів. Почався процес розмінування.
Президент Володимир Зеленський 13 листопада повідомив, що під час розмінування загинув сапер, а ще чотири людини отримали поранення.