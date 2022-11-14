У регіоні захисники України продовжують здійснювати стабілізаційні заходи.

У звільнених населених пунктах Херсонської області зберігається високий рівень мінної небезпеки.

Зазначається посилення противником ведення повітряної розвідки, що може свідчити про планування ним вогневого ураження як військових, так і цивільних об'єктів, про це Генштаб Збройних сил України повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

"...Підрозділи Сил оборони продовжують здійснювати стабілізаційні заходи", - йдеться у повідомленні.

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12 листопада голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич поділився, що противники обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град" захоплену ними Горностаївку, щоб схилити людей до так званої "евакуації". Унаслідок обстрілу загинули дві жінки.

Ситуація в Херсонській області під час війни з Росією - найважливіші новини

9 листопада стало відомо, що ворог вирішив вивести свої війська з правого берега Дніпра в Херсонській області на лівий.

З 1 жовтня станом на 10 листопада від супротивників у регіоні звільнили понад 1 тисячу квадратних кілометрів. Вже 11 листопада стало відомо, що українські спецназівці зайшли в Херсон.

Перед відступом у Херсонській області вороги замінували багато об'єктів. Почався процес розмінування.

Президент Володимир Зеленський 13 листопада повідомив, що під час розмінування загинув сапер, а ще чотири людини отримали поранення.

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