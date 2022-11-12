Загинули дві жінки та близько 10 будинків зазнали пошкоджень.

Російські загарбники обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град" окуповану ними Горностаївку у Херсонській області.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомив у Telegram, що внаслідок цього загинули дві жінки.

"Жахливі новини із Горностаївки Каховського району. Російські окупанти із РСЗВ "Град" обстріляли селище. Ці нелюди цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі. Через ворожі обстріли загинули дві жінки та близько 10 будинків зазнали пошкоджень", - повідомив Янушевич.

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За словами голови ОВА, такими методами росіяни хочуть схилити мешканців Горностаївки до так званої "евакуації".

"Самі ж військові РФ ховаються по підвалах місцевих жителів", - додав він.

Ситуація у Херсонській області

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, 11 листопада українські військові зайшли до Херсона, який перебував під окупацією з перших днів повномасштабної війни.

За останніми даними, військовослужбовці ЗСУ вже встановили контроль над 60 населеними пунктами у Херсонській області.

Експерт попередив, що тепер Херсон очікує доля прифронтового міста, що передбачає постійні обстріли.

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