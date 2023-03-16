Окупанти створили оборонне угруповання.

Російські загарбники готуються до оборони у окупованому Криму.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький сказав в ефірі інформаційного телемарафону. Так, українська розвідка постійно відстежує все, що пов'язано з діяльністю угруповання російськи військ у тимчасово окупованому Криму.

"Інфраструктура підтримується у бойовій готовності - це потужний сухопутний та авіаційний компонент на території Криму. Це близько 90 бойових літаків, близько 60 вертольотів. Було створене оборонне угруповання, яке обладнує фортифікаційні споруди та лінію оборони. Вони реально готуються до оборонних дій на території півострова", - розповів Скибицький.

Відео дня

Риття траншей на узбережжі Криму він назвав класичним підходом до оборони. "Вони обрали найбільш небезпечні напрямки, де може бути проведена морська десантна операція. І зараз саме там здійснюють підготовку оборонних рубежів", - пояснив представник ГУР.

За його словами, найретельніше російські війська укріплюють за допомогою фортифікаційних споруд північ півострова та південні района Херсонщини.

Звільнення Криму: прогнози

Як відомо, анексію українського півострову не визнає Генеральна Асамблея ООН, ПАРЄ та ОБСЄ.

Президент України Володимир Зеленський звинувачував Кремль у тому, що вони перетворили Крим на військову базу. У серпні він сказав, що війна почалася з Криму і повинна ним закінчитися.

Взимку голова української розвідки Кирило Буданов сказав, що деокупація проводитиметься комбінованим шляхом.

На думку генерала США у відставці Бена Ходжеса, українська армія спроможна звільнити півострів вже до кінця цього літа.

Нещодавно у Раді нацбезпеки і оборони повідомили, що Україна змінить стратегію звільнення тимчасово окупованого Криму, зважаючи на теперішні обставини.

Вас також можуть зацікавити новини: