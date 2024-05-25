Кілька вибухів пролунали у Новофедорівці, де розташовано аеродром окупантів.

Вранці 25 травня у Євпаторії (тимчасово окупований Крим - УНІАН) пролунали вибухи. Крім того, очевидці заявили про "бавовну" в Новофедорівці.

Як повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер", вранці суботи у Євпаторії було чути вибухи, а над Новофедорівкою підіймається дим.

У Новофедорівці на заході Криму розташований аеродром "Саки". Там базується 43 винищувальний полк РФ. На озброєнні цього полку є бомбардувальники Су-24 та винищувачі Су-30.

Відео дня

Водночас у мережі повідомляють, що вибухи у Новофедорівці можуть бути пов'язані з побутовою пожежею. Є інформація, що поблизу Євпаторії палають приватні будівлі, а вибухи - від газових балонів.

Останні вибухи в Криму

Як повідомляв УНІАН, напередодні в мережі з'явилися відео потужних вибухів на окупованому півострові. Повідомлялося про ракетну атаку на Сімферопольський район та Алушту.

Загарбники заявили про загибель двох "випадкових перехожих" і ураження "порожнього об'єкта господарського призначення". За їхніми словами, ППО збила три ракети ATACMS, а морська авіація знищила три морські дрони.

У мережі писали, що в Алушті після атаки помітили велику кількість автомобілів швидкої медичної допомоги. Партизани заявляють про ураження вузла зв'язку (в/ч 28735) у селищі Сонячногірське.

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