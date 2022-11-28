Заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв розлютився через слова радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка про ефір з Ялти через півроку. Путінський посіпака пригрозив українським політикам в'язницею.
"Українські курці продовжують мріяти прямими відеовключеннями з Ялти та інших місць. Можна організувати таке. Прямо з СІЗО в Криму. Хоча найбільш просунутим вийде організувати сеанс зв'язку з "Лефортово", - написав Медведєв у Twitter.
У свою чергу Пололяк заявив, що в Ялті необхідно провести суд над російськими військовими злочинцями, щоб змусити Росію поважати міжнародне право.
"Слідчий ізолятор міста Ялта-відмінне місце для утримання російських військових злочинців перед спеціальним трибуналом. Що почалося в Криму, має там і закінчитися. Немає іншого шляху змусити клептоманів поважати міжнародне право, як суд в місці, де була заснована сучасна ООН", - підкреслив радник глави ОПУ у Twitter у відповідь на випад Медведєва.
Звільнення Криму - що сказав Подоляк
28 листопада радник глави офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що через півроку тимчасово окупований Крим вже буде звільнений.
"Через шість місяців я поїду на Набережну Ялти, там у мене є своє улюблене місце, гарантую вам, що я обов'язково включу там телефон, і ми з вами поговоримо про те, яким буде Крим вільним. Звідти вже поїдуть всі росіяни, які вкрали наше з вами майно, тому що суть російського світу – це лякати, грабувати, вбивати, гвалтувати, красти і мародерити", – вказав український політик.
При цьому він зазначив, що розв'язана РФ війна проти України повинна закінчитися кінцем російського світу.