Михайло Подоляк вважає, що Ялта відмінно підходить для суду над російськими військовими злочинцями.

Заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв розлютився через слова радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка про ефір з Ялти через півроку. Путінський посіпака пригрозив українським політикам в'язницею.

"Українські курці продовжують мріяти прямими відеовключеннями з Ялти та інших місць. Можна організувати таке. Прямо з СІЗО в Криму. Хоча найбільш просунутим вийде організувати сеанс зв'язку з "Лефортово", - написав Медведєв у Twitter.

У свою чергу Пололяк заявив, що в Ялті необхідно провести суд над російськими військовими злочинцями, щоб змусити Росію поважати міжнародне право.

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"Слідчий ізолятор міста Ялта-відмінне місце для утримання російських військових злочинців перед спеціальним трибуналом. Що почалося в Криму, має там і закінчитися. Немає іншого шляху змусити клептоманів поважати міжнародне право, як суд в місці, де була заснована сучасна ООН", - підкреслив радник глави ОПУ у Twitter у відповідь на випад Медведєва.

Звільнення Криму - що сказав Подоляк

28 листопада радник глави офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що через півроку тимчасово окупований Крим вже буде звільнений.

"Через шість місяців я поїду на Набережну Ялти, там у мене є своє улюблене місце, гарантую вам, що я обов'язково включу там телефон, і ми з вами поговоримо про те, яким буде Крим вільним. Звідти вже поїдуть всі росіяни, які вкрали наше з вами майно, тому що суть російського світу – це лякати, грабувати, вбивати, гвалтувати, красти і мародерити", – вказав український політик.

При цьому він зазначив, що розв'язана РФ війна проти України повинна закінчитися кінцем російського світу.

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