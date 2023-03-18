Супротивники хочуть, щоб у "навчаннях" брали участь усі чоловіки призовного віку, які мешкають у низці окупованих населених пунктів та мають паспорти РФ чи псевдодокументи самопроголошеної "ЛНР".

Російські окупанти в Луганській області оголосили про початок масштабних "військових навчань" із залученням усіх чоловіків призовного віку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ. У Генштабі наголошують, що таким чином окупанти намагаються приховати тотальну мобілізацію у низці населених пунктів.

"Місцева так звана "влада" на тимчасово окупованих і захоплених територіях Луганської області заявила про початок масштабних військових навчань із залученням усього призовного чоловічого населення Старобільська, Щастя, Нового Айдару, Новопскова та Нижньотеплого, які мають паспорти з написами "ЛНР" та "Російська Федерація", - йдеться у повідомленні.

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Ситуація в Луганській області - сьогодні це варто знати

Вранці 18 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти упродовж минулої доби на Лиманському напрямку намагалися прорвати оборону захисників нашої держави, але їхні атаки були безуспішні.

Варто зазначити, що РФ на Донбасі зазнає величезних втрат. Втрати росіян в Україні вже становлять близько 164 тис. 200 загарбників. Крім того, на українській землі ворог втратив, зокрема, 6 тис. 830 бойових броньованих машин.

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