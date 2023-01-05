Супротивники закривають на в’їзд-виїзд цілі села, зазначив очільник Луганської ОВА.

Російські окупанти на Луганщині закривають села, вивозять місцеве населення в Луганськ і піддають тортурам через підозри у коригуванні вогню ЗСУ по їхніх позиціях.

Супротивники також знущаються з чоловіків, які не хочуть воювати, про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі інформаційного телемарафону.

"Багато вже фактів є, вони закривають цілі села на в’їзд-виїзд, десятками забирають людей, вивозять їх в Луганськ, намагаються зробити колективну відповідальність за вибухи, які регулярно зараз на складах з БК (боєкомплектом - Ред.) та казармах, де перебуває особовий склад. Вони звинувачують місцеве населення", - розповів він.

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Чиновник додав, що є не поодинокі випадки, коли чоловіків, які не хочуть воювати, забирають в Луганськ, а потім до них застосовують тортури. Гайдай також сказав, що деяких місцевих розстрілювали на місці.

За його словами, зараз Сили оборони України закріпили свої позиції в Білогорівці, де не припиняються постійні обстріли з боку росіян і намагання продавити лінію оборони.

"З боку Харківського напрямку крок за кроком, але звільняють наші війська територію Луганської області. Так, це не швидко відбувається… але там величезна навала і особового складу, і техніки, і все заміновано. Плюс, коли окупанти побачили, що трохи просідають в напрямку Кремінної, то почали перекидати туди додаткові сили та засоби", - сказав очільник ОВА.

Він додав, що до росіян постійно підходять резерви із свіжомобілізованих та "вагнерівців".

Ситуація в Луганській області - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, раніше Сергій Гайдай розповів, що на окупованій Луганщині загарбники проводять репресивні дії, чоловікам видають "повістки" прямо на блокпостах.

Варто зазначити, що армія України наприкінці літа пішла у контрнаступ, і в регіоні вже деокупували 12 населених пунктів.

Наприкінці грудня Гайдай поділився, що у напрямку тимчасово окупованого міста Кремінна захисники України за тиждень просунулися вперед на понад два кілометри.

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