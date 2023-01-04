Вороги поскидали маски, зазначив голова Луганської ОВА.

На окупованій Луганщині загарбники проводять репресивні дії, чоловікам роздають "повістки" прямо на блокпостах.

Окупанти вже розвернули величезну кількість блокпостів, на яких зупиняють автомобілі й видають чоловікам "повістки", про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі інформаційного телемарафону.

"Вже вони (окупанти - УНІАН) маски поскидали, вже вони не говорять про те, що "Росія тут назавжди, й ми будемо розвивати ваші регіони". Вони вже більше займаються репресивними діями", - зазначив він.

Відео дня

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив відеозвернення до росіян, в якому заявив, що на початку січня російська влада закриє кордони для виїзду чоловіків і розпочне чергову хвилю мобілізації.

Ситуація в Луганській області - що треба знати

Українська армія наприкінці літа пішла у контрнаступ, і в Луганській області вже звільнені 12 населених пунктів.

Наприкінці грудня Сергій Гайдай розповів, що у напрямку тимчасово захопленого міста Кремінна наші бійці за тиждень просунулися вперед на понад два кілометри.

За словами очільника Луганської ОВА, є інформація, що ворог потроху починає готувати оборонні споруди в Луганську.

Вас також можуть зацікавити новини: