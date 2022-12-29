Тепер українські воїни знаходять ближче до Кремінної, повідомив очільник Луганської ОВА.

У напрямку тимчасово окупованого міста Кремінна Луганської області Сили оборони України за тиждень просунулися вперед на понад 2 кілометри.

Вороги посеред міста готують оборонні споруди, розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

За його словами, також є інформація, що супротивники потроху починають готувати оборонні споруди і в самому Луганську.

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"Українські Сили оборони за тиждень просунулися на 2,5 кілометра у напрямку Кремінної… Дійсно, військове командування з Кремінної евакуювали, перевели в Рубіжне та Сєвєродонецьк. Далі - вони відселили місцевих жителів, якраз які проживали в будинках, які… по напрямку від лінії фронту, і самі займають ці будинки. І… готують там певні оборонні споруди посередині Кремінної…", - поділився чиновник.

Ситуація в Луганській області сьогодні - це треба знати

У мережі з'явилися відомості, що Кремінна звільнена від росіян. Потім Сергій Гайдай заявив, що ці відомості не відповідають дійсності. Очільник Луганської ОВА сказав, що місто й досі під окупацією, і продовжуються досить важкі бої.

28 грудня стало відомо, що захисники України взяли у полон загарбників, які заблукали зі зброєю.

Варто зазначити, що українські воїни наприкінці літа пішли у контрнаступ. У Луганській області вже деокупували 12 населених пунктів.

Довідка УНІАН. Вороги захопили Луганськ навесні 2014 року, а Кремінна була окупована у квітні 2022-го.

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