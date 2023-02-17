Їх розмістили на території колишнього рибоконсервного заводу.

У тимчасово окупований Маріуполь зайшли додаткові підрозділи "кадирівців", яких розміщено на території колишнього рибоконсервного заводу.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі. "Додаткові підрозділи "кадирівців" зайшли в місто. Розміщено на території колишнього рибоконсервного заводу (старий причал) до 500 нелюдей. Концентрація росгвардії зростає. У підсумку - нова хвиля репортажів від пропагандистів про щоденні "затримання партизан", - зазначив він.

Також, за його словами, задля підвищення безпеки та ускладнення фіксування військового переміщення в Маріуполі окупанти почали застосовувати тактику супроводу підрозділами росгвардії. "Мета - виявлення та затримання наших громадян", - пояснив радник мера.

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Маріуполь в окупації

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 лютого, російські окупанти розпочали у Маріуполі відкриту мобілізацію. У міськраді кажуть, що окупанти шукають новий мобілізаційний ресурс на комунальних підприємствах та у міській структурі, зокрема у школах.

За даними Генерального штабу ЗСУ, загарбники мобілізують безпритульних, а також нарко- й алкозалежних людей.

Нещодавно було оприлюднено фотографії зруйнованого залізничного вокзалу у Маріуполі.

На думку Андрющенка, на відновлення зруйнованих окупантами міських об'єктів може піти до восьми років.

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