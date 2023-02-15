Супротивники перетворили важливий об’єкт на суцільні руїни.

Залізничний вокзал у Маріуполі повністю знищено російськими загарбниками.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада в Telegram. "Залізничний вокзал в окупованому Маріуполі повністю знищений росіянами. Місце, звідки ми відправлялися мандрувати, та перше місце, яке бачили, коли поверталися до рідного Маріуполя. Тепер тут суцільні руїни...", - сказано у повідомленні.

У міськраді додали, що "русский мир" у Маріуполь приніс ось що - руйнацію, зубожіння, холод та смерть.

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Зазначається, що ще менше року тому планувалося створити сучасний вокзал європейського рівня. "Проте росіяни не переможуть наші мрії та плани! Вже зараз, спільно з маріупольцями, формуємо візію майбутнього міста після деокупації", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в Маріуполі - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, після окупації Маріуполя російські загарбники виганяли людей з осель та зносили будинки.

У грудні 2022 року стало відомо, що у місті загарбники планують знести цілий квартал біля заводу "Азовсталь". У Маріупольській міськраді додали, що у будинках, які хочуть знести вороги, немає газу, опалення та світла, але в них ще жили люди.

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