Окупанти шукають новий мобілізаційний ресурс на комунальних підприємствах та у міській структурі, зокрема у школах.

Російські окупанти розпочали у Маріуполі відкриту мобілізацію. Про це повідомила прес-служба міської ради Маріуполя.

Так, стало відомо, що в один з навчальних закладів окупованого міста надійшло мобілізаційне розпорядження.

"Тепер чоловіків, які працюють викладачами і першими отримали російський паспорт, відправлять в окопи. До цього трьох працівників комунального підприємства окупантів "Автодор" також було мобілізовано і відправлено вмирати за "асвабадітєлєй". Такі випадки не поодинокі. Незабаром це стане новою нормою. Тепер окупанти шукають новий мобілізаційний ресурс на комунальних підприємствах та у міській структурі, бо не все так добре на фронті", - йдеться у повідомленні.

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Як підкреслюють у міськраді, те, що маріупольців вже офіційно починають використовувати в якості гарматного м’яса, є очікуваним.

Ситуація у Маріуполі

Як повідомляв УНІАН, раніше у тимчасово окупованому Маріуполі до війська російських окупантів почали мобілізувати безпритульних. Також вороже військо комплектують нарко- та алкозалежними містянами.

У Маріуполі окупанти почали масово перевіряти телефони у школярів - так вони шакують людей, які підтримують Україну.

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