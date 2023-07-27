В місті досі знаходять стихійні поховання, а окупанти будують нові об’єкти на кістках вбитих ними маріупольців.

В тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області виявили ще одне стихійне поховання.

Про це повідомила Маріупольська міська рада у Telegram. "В окупованому Маріуполі досі знаходять стихійні поховання. Одне з них, у Приморському районі міста. Як раз поряд з будівництвом так званого "нахімовського училища". Окупанти буквально будують нові об’єкти на кістках вбитих ними ж маріупольців", - йдеться у повідомленні.

В міськраді підкреслили, що таких стихійних поховань сотні по всьому місту, адже під час блокади росіянами Маріуполя, люди ховали вбитих сусідів, знайомих чи родичів прямо у дворах чи парках.

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"Тисячі загиблих залишилися під руїнами, тисячі поховані в братських могилах, а тисячі - безвісти зниклі", - мовиться у повідомленні.

Ситуація в Маріуполі

В Маріуполі виник колапс з медициною. В місті люди займають чергу до лікаря із 5 години ранку. В лікарнях міста катастрофічно не вистачає лікарів, тож потрапити на прийом - справжнє випробування. Кілометрові черги тягнуться з лікарняних коридорів прямо на вулицю.

Раніше радник мера окупованого Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що в Маріуполі окупанти замінували всі мости та облаштували оборонні споруд біля кожного з них.

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