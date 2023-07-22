Вони мали проводити будівельні роботи в Маріуполі.

У Донецькій області російські окупанти відібрали паспорти у будівельників з Узбекистану та мобілізували їх як "добровольців".

Ці чоловіки мали проводити будівельні роботи у Маріуполі. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що в підрозділах російських окупаційних військ, які розміщені у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області, відзначено наявність громадян Узбекистану.

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"Вказані особи прибули до міста Маріуполь для проведення будівельних робіт. Після прибуття в них вилучили паспорти та мобілізували до складу окупаційних військ в якості добровольців", - розповіли у Генштабі.

Мобілізація у Росії на війну в Україні

Як раніше повідомляв УНІАН, в Росії обманом розширили призовний вік. Замість обіцяного підвищення одночасно верхньої і нижньої вікових рамок для призову на строкову службу, буде підвищення тільки верхньої межі, а нижня планка залишиться, як є. Тепер на строкову службу в РФ будуть призивати з 18 до 30 років.

Нещодавно стало відомо, що російська влада кидає на війну проти України не тільки ув'язнених, а й наркоманів, і хворих на гепатит. На одному з полігонів в Алтайському краї нарахували понад 300 таких "новобранців".

На війну в Україні вербують навіть громадян Непалу, які приїхали в Росію вчитися.

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