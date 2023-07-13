Місцеві жителі займають чергу до лікаря із 5 години ранку. Схожа ситуація в захопленому росіянами місті всюди.

Російські окупанти створили колапс у медицині в Маріуполі Донецької області. Через катастрофічну нестачу лікарів люди змушені стояти в чергах годинами.

Як повідомляє Маріупольська міська рада, потрапити до лікаря в захопленому Росією міста стало справжнім випробуванням.

"Колапс з медициною. В окупованому Маріуполі люди займають чергу до лікаря із 5 години ранку. В лікарнях міста катастрофічно не вистачає лікарів. Тож потрапити на прийом - справжнє випробування. Кілометрові черги тягнуться на вулиці. Люди приходять задовго до відкриття лікарні", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що деякі люди вже пропонують купити місце у черзі, щоб потрапити на прийом до лікаря. Зокрема, у місцевих чатах з'явилися пропозиції купити місце за 10 тисяч російських рублів.

У міськраді поінформували, що така ситуація в захопленому росіянами місті всюди: так само люди не можуть потрапити до пенсійного фонду чи інших соціальних установ.

"Те, що в українському Маріуполі можна було вирішити будь-які проблеми швидко завдяки комфортним ЦНАПам і електронним чергам до лікарень - тепер лише ностальгія", - заявили в міськраді.

Війна в Україні - окупація Маріуполя

Як повідомляв УНІАН, раніше Генеральний штаб ЗСУ поінформував, що російські окупанти посилили так звані контррозвідувальні заходи в Маріуполі. Зокрема, загарбники здійснюють масові рейди по будинках та квартирах місцевих жителів, перевіряють особисті документи та мобільні пристрої.

Таким чином, зазначили у Генштабі, ворог намагається залякати місцеве населення та виявити тих, хто допомагає Силам оборони України.

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