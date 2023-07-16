Ставленик РФ "губернатор" Севастополя Развожаєв заявив, що флот РФ намагається знищити БПЛА в акваторії півострова Крим, тоді як радник мера тимчасово окупованого Маріуполя анонсував "гарні новини".

Гауляйтер Севастополя "губернатор" Михайло Розважаєв заявив про спроби знищити невідомий безпілотник в акваторії тимчасово окупованого Криму.

Як повідомив Развожаєв в Telegram, російська РЕБ (станція радіолокаційної електронної боротьби) вдало відпрацювала по цілі. Тепер БПЛА намагається зловити флот РФ "на воді".

"Буквально 15 хвилин тому над морем на зовнішньому рейді ще один безпілотник був придушений РЕБ, зараз наш флот продовжує його знищення на воді", - вказав він.

Відповідну публікацію він зробив о 11:12.

Зі свого боку про вибухи на півдні України заявив радник мера тимчасово окупованого Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, у місті працює Маріуполі ППО РФ.

"Взагалі надвисока активність роботи ППО окупантів по всій лінії Розівка (Запор. область) - Нікольське - Мангуш - Маріуполь. Набираємось терпіння. Щось відбувається і це щось дуже приємне", - вказав він.

Сьогодні в Севастополі прогриміли вибухи

Нагадаємо, що в ніч на 16 липня в бухті Севастополя гриміла серія потужних вибухів. Місцеві гауляйтери оголосили про "комбіновану" атаку беспілотників, яку нібито організували ЗСУ в районі мису Херсонес.

Зокрема, "губернатор" Развожаєв казав, що російська РЕБ подавила 5 БПЛА, а місцева ППО знищила ще 2 надводних беспілотники.

Зі свого боку речник ВМС ЗСУ в ефірі інформаційного телемарафону заявив, що росіяни в тимчасово окупованому Криму знову курили у невідповідних для цього місцях.

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