Громадян закликали перебувати в укриттях і дотримуватись правил безпеки.

Російські війська у середу ввечері, 2 листопада, знову вдарили по Запоріжжю.

Як повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Старух, атаковано передмістя обласного центру.

Громадян закликали перебувати в укриттях і дотримуватись правил безпеки.

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ОНОВЛЕНО 21:43. За словами секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, усі російські дрони-камікадзе "Shahed-136", що сьогодні ввечері летіли у напрямку Запоріжжя, знищені.

"На цей час на території Запоріжжя прильотів не зафіксовано. Є інформація про атаку передмістя. Також працює наша протиповітряна оборона. Військові повідомляють, що всі шахіди, що летіли в напрямку Запоріжжя, знищено", - наголосив Куртєв.

Водночас, він додав, що інформація уточнюється.

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Продовжується контрнаступ ЗСУ на півдні й сході країни. Водночас на Донецькому й Луганському напрямках фіксується посилення угрупувань окупантів.

Ввечері Генштаб повідомляв про наступальні дії росіян на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів ЗСУ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

Бахмутський напрямок залишається одним із найнапруженіших на фронті, а місто Бахмут дуже сильно пошкоджено.

В Херсоні росіяни заблокували цивільним рух через Дніпро, триває депортація місцевого населення у світлі деокупації регіону.

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