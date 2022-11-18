За його словами, ЗСУ роблять все, щоб нівелювати наступальний потенціал російських окупантів

Російські військові готуються до оборони тимчасово окупованої частини Запорізької області.

Військовий оглядач Олександр Коваленко заявив, що загарбникам важливо зберегти цю ділянку, так як Запоріжжя є ключем до звільнення півдня.

"Сам плацдарм окупованої частини Запорізької області російські військові намагатимуться наситити силами і засобами, щоб в першу чергу тримати оборону. Для них дуже важливо зберегти ось цю ділянку, щоб надалі виключити контрнаступ ЗСУ відразу за кількома напрямками. Саме Запоріжжя є ключем до звільнення півдня", - зазначив він.

За словами експерта, російські військові лише імітують наступальні дії.

"А то що вони можуть здійснювати штурмові наступальні дії... так, можуть. Але це більшою мірою імітація. Вони свій наступальний потенціал вже давно розтратили. Наприклад, вони більше п'яти місяців намагаються окупувати Бахмут, в той час як за ті ж п'ять місяців Збройні Сили України звільнили понад 8,5 тис.кв. км Харківщини і майже 6 тис. кв. км Правобережної Херсонщини", - пояснив Коваленко.

Він підкреслив, що ЗСУ роблять все, щоб нівелювати наступальний потенціал російських окупантів.

"На Запорізькому напрямку вони можуть імітувати наступальні дії, але загрози серйозної окупації великих територій немає. Навпаки досить довгий і тривалий період часу там ведуться виключно артилерійські дуелі. При чому ЗСУ роблять упор на нівелювання можливостей здійснення російськими військами наступальних операцій у цій локації. Тобто знищення тих об'єктів, які б підтримували б наступальні операції", - підсумував експерт.

Війна в Україні

24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Окупантам вдалося тимчасово захопити частину територій. Вони також спробували анексувати окуповані території.

ВСУ пішли в контрнаступ в кінці літо і вже звільнили майже всю Харківську і Миколаївську області, деокупували ряд населених пунктів в Донецькій, Луганській і Херсонській областях.

11 числа в Херсон, який перебував під окупацією з початку війни, зайшли наші військові.

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