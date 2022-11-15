На місце прибула військова поліція і затримала 12 осіб. Їх доставили в розпорядження роти військової поліції .

У тимчасово окупованому Мелітополі 12 мобілізованих росіян влаштували перестрілку.

Інцидент стався в кафе "Джокер", повідомляє Telegram-канал Baza.

Військові напилися і між ними виник словесний конфлікт, який швидко переріс у перестрілку. Один з мобілізованих раптово почав стріляти. В результаті одна людина була поранена в плече.

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На місце прибула військова поліція і затримала 12 осіб. Серед них: 7 рядових, двоє молодших сержантів, єфрейтор, капітан і лейтенант. Їх доставили в розпорядження роти військової поліції і відправили в кімнату для тимчасово затриманих.

Конфлікти в російській армії

Між представниками різних груп окупантів регулярно виникають збройні конфлікти та сутички. Так, у серпні в тимчасово окупованій Василівці Запорізької області між бурятами і "кадирівцями" сталася перестрілка, яка призвела до жертв.

Між підрозділами різних етнічних груп відносини досить напружені. Так, кадирівці навіть завдали по бурятах кілька артилерійських ударів.

За словами представника Міністерства оборони України полковника Олександра Мотузяника, конфлікти в окупаційній армії не поодинокі зважаючи на багатоетнічний склад Збройних сил РФ.

12 листопада повідомлялося, що на окупованій території Донецької області між мобілізованими росіянами та кадировцями виник черговий збройний конфлікт.

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