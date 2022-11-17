Супротивників нібито дістають з-під завалів у школі в Михайлівці, поділився очільник Мелітополя.

Минулої ночі в лікарню в Мелітополі привезли більше десяти російських окупантів з травмами різного ступеня тяжкості.

Росіяни на тимчасово окупованій території Запорізької області "раптом занедужали", повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"...Минулої ночі в лікарню в Мелітополі привезли більше десяти загарбників з травмами різного ступеня тяжкості. Їх нібито дістають з-під завалів у школі с. Михайлівка", - зазначив він.

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Також, за словами Федорова, відомо, що вночі було гучно в тимчасово окупованій Василівці.

Нагадаємо, українські воїни дають гідну відсіч російським загарбникам - станом на 17 листопада на нашій землі вже ліквідували близько 83 тис. 110 супротивників.

Ситуація в Запорізькій області під час війни з РФ - це варто знати

З 26 лютого Мелітополь контролюють російські окупанти. Ворогі також вдалося взяти під контроль низку населених пунктів, розташованих у Мелітопольському районі. Населені пункти захоплені, але не підкорені загарбником.

На території регіону працюють українські партизани, там не раз лунали вибухи.

Зокрема, 15 листопада стало відомо, що партизани передали "вибуховий привіт" так званому "заступнику керівника" окупаційної "військово-цивільної адміністрації" Мелітополя Дмитру Трухіну ("Діма-Коробок").

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