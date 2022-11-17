Також повідомляється, що у Запорізькій області втрати ворога становили близько 100 осіб загиблими та пораненими.

У Генштабі підтвердили знищення штабу окупантів у Мелітополі.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Російські загарбники продовжують зазнавати втрати. За уточненою інформацією, 15 листопада, у місті Мелітополь наші воїни знищили штаб одного з ворожих підрозділів. В результаті дій Сил оборони в районах населених пунктів Кінські Роздори, Владівка і Благовіщенка Запорізької області знищено два склади боєприпасів, дві одиниці БМ-21 "Град" та зенітний ракетний комплекс С-300. Також ворог втратив близько 100 осіб загиблими та пораненими", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 15 листопада мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що в одному із житлових районів тимчасово окупованого Мелітополя пролунав гучний вибух. За його словами, вибух пролунав у житловому районі на півночі Мелітополя, біля 24-го училища, де був зосереджений штаб окупантів.

Ситуація у Мелітополі

Місто з 26 лютого знаходиться під контролем російських окупантів. З Мелітополя виїхали понад половина мешканців. Місто захоплене, але не підкорене ворогом.

У Мелітополі та біля міста працюють українські партизани, там не раз були вибухи. Зокрема, 3 листопада повідомлялося, що внаслідок вибухів було зруйновано частину заводу, де був основний штаб супротивників.

8 числа Іван Федоров повідомив, що у селі Вознесенка Мелітопольського району наші партизани підірвали місце базування загарбників.

11 числа мер Мелітополя поділився, що у місті підірвано під'їзд, у якому мешкає колаборант Андрій Бойко.

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