За його словами, Китай вважає, що нічого не виграє, якщо перейде на бік України та Заходу.

Дослідники впевнені, що офіційний нейтралітет Китаю у війні РФ проти Україні на практиці показує себе "постійною, хоч і обмеженою", підтримкою.

Зокрема, фахівці Інституту науки та міжнародної безпеки у своєму дослідженні розповіли про китайські компанії західних компонентів, які були виявлені в дронах іранського виробництва. Їх, як відомо, активно використовує РФ.

На думку дослідників, Китай хоче підірвати вплив демократичних країн у світі. Попри негативний вплив війни на економіку, Пекін не може допустити падіння кремлівського режиму, адже це може породити ризики для авторитарного режиму у самій Піднебесній.

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Доцент Школи міжнародних зв’язків і зв’язків з громадськістю Цзіліньського університету Бйорн Александер Дюбен нагадав, що Китай активно виступає проти антиросійських санкцій та прикриває РФ у міжнародних інституціях. Крім того, Пекін підтримує російські заяви про "розширення НАТО, яке становить загрозу для Росії", та що постачання західної зброї для України "затягує конфлікт".

"З особливим ентузіазмом в Китаї почали використовувати російський наратив про те, що в Україні працюють американські лабораторії біологічної зброї. Про це в Китаї говорять і досі", – додав Дюбен.

За його словами, китайське керівництво вважає, що нічого не виграє, якщо перейде на бік Заходу в питанні України.

Роль Китаю у війні

Російський опозиціонер Марк Фейгін вважає, що Китай зацікавлений у ослабленні РФ та її поразці в Україні, оскільки РФ шукатиме порятунку саме у КНР.

Раніше на сайті МЗС Китаю з'явилося повідомлення про те, що Пекін буде підтримувати Росію під керівництвом Володимира Путіна і планує посилювати співпрацю між країнами. На думку російського опозиціонера й екс-депутата Держдуми РФ Геннадія Гудкова, у такий спосіб Сі Цзіньпін нібито хотів заспокоїти Путіна, якого, згідно з чутками, він називає "щеням".

А от публіцист і політолог Андрій Піонтковський переконаний, що Китай вже ділить постпутінську Росію.

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